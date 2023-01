¿Ni estudia ni trabaja? Tal vez usted pertenezca al grupo de los ‘Nini’

Colombia es el tercer país en América Latina con mayor número de personas entre los 15 y 24 años que no hacen nada, según un estudio del Banco Mundial.

Una de las ciudades afectadas por este fenómeno es Santa Marta, donde en los últimos años la deserción escolar ha aumentado vertiginosamente.

Publicidad

“No me gusta el colegio. Vivo la vida sabrosa acá en mi casa. Mi papá me da todo. Me pongo a escuchar música todas las noches, me levanto y ya tengo el desayuno y el almuerzo, y vivo la vida feliz, sin estudiar, ni hacer nada”, dijo Alberto, un joven de 21 años que decidió dedicarse al ocio.

Ante la situación, algunos padres se han resignado.

“Eso ya es problema de ellos si no quieren trabajar, yo cumplí con llevarlos al colegio y si no han seguido es culpa de ellos”, aseguró José Ramón Núñez, padre de ‘Ninis’.

Algunos jóvenes argumentan que han escogido ese estilo de vida ante la falta de empleo.

Publicidad

Desde la secretaría de Educación de Santa Marta se adelantan planes para garantizar la formación de niños y jóvenes.

“Tenemos el programa de jornada única y aumento en la cobertura educativa. El Estado tiene la responsabilidad de aumentar la cobertura para que ningún niño se quede por fuera del sistema educativo”, señaló Álvaro Lastra, secretario de Educación de Santa Marta.