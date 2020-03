Ni las tortugas y anguilas se salvan de las redes abandonadas por pescadores en Santa Marta

Buzos y ambientalistas han logrado salvar a algunas de las especies que quedan atrapadas en los trasmallos, cuyo uso es legal en la ciudad.

Un video captado a 18 metros de profundidad, muy cerca al Morro de la bahía de El Rodadero, muestra cómo fue rescatado un tiburón gato o nodriza que por poco muere asfixiado al quedar atrapado en una red de pesca abandonada.

Lo mismo sucedió con una tortuga que, por fortuna fue liberada por los mismos pescadores.

"Son animales que no van a ser aprovechados comercialmente porque esas redes quedan ahí y terminan muriendo asfixiados porque no se pueden mover, no pueden respirar y no pueden comer”, lamentó David Gutiérrez, buzo y ambientalista.

Pero no solo la fauna se ve afectada con las redes, pues estas también terminan “impactando el arrecife al hacerse encima de ellos y prácticamente sofocar los corales debido al contacto y movimiento que estas tienen con las olas”, detalló Gutiérrez.

Los trasmallos sin uso permanecen, según los buzos de Santa Marta, en zonas de alta afluencia de peces como el Parque Tayrona, Taganga y la bahía Gaira.