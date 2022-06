Niegan permiso para corralejas en el corregimiento de Bayunca, en Cartagena

La oficina de Gestión del Riesgo y Desastres de Cartagena, el cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja negaron el permiso a la corraleja del corregimiento de Bayunca, luego de hacer una inspección en la estructura que, según las autoridades, no cumple con la normatividad de sismo resistencia, no cuenta con un plan de manejo de riesgos, no se contrató a un ingeniero estructuralista que hiciera supervisión a la obra y el terreno donde fue construida sería inestable.

“Mal haría la administración, por un tema de unos ingresos, poner en riesgo la vida de cientos y miles de personas”, dijo ante la situación Paola Pianeta, secretaria del Interior de Cartagena.

La comunidad bloqueó el martes la carretera de La Cordialidad por varios minutos para exigir que no se suspendan las corralejas y amenaza con nuevas manifestaciones.

El presidente de las fiestas patronales y de corralejas de Bayunca, Jorge Ledesma, afirma que sí hay “toda la documentación en regla” y criticó que “a tres días de las fiestas salgan con la cuestión de que no van a hacer las fiestas por el simple hecho de que la estructura no cumple con las expectativas, luego de que ellos nada más vinieron a hacer una inspección ocular”.

La construcción de la corraleja costó $80 millones. Los empresarios aseguran que, por la cancelación del evento, las pérdidas podrían aumentar a más de $200 millones.

Decenas de habitantes del corregimiento tomaron préstamos de dinero para montar un negocio en la corraleja, pero ahora no saben cómo pagar la deuda.

La corraleja de Bayunca fue construida con una capacidad para dos mil personas, el evento estaba previsto para el próximo fin de semana.