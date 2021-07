Niña de 12 años en Piojó, Atlántico, es la primera menor sin comorbilidades vacunada en Colombia

Melany Contreras, una niña de 12 años del municipio de Piojó, se convirtió en la primera menor del país en ser inmunizada sin tener comorbilidades, así se dio inicio al plan de vacunación masiva en el Atlántico .

“Me siento feliz, yo me quería poner la vacuna porque yo tengo muchas metas en mi vida que resolver; porque si yo no me ponía la vacuna yo no quería ni enfermarme ni morirme porque después me da el COVID y podía contagiar a mi familia”, explicó la menor.

La meta es inmunizar a al menos a 1.800 menores de edad y se espera que en 15 días todos los habitantes de Piojó ya hayan recibido el biológico. De ser así sería el primer municipio inmunizado contra el COVID-19 en el Atlántico.

La secretaria de Salud de Piojó, Jennifer Ripoll, informó que “de todas las personas que no han podido movilizarse vamos a hacer un barrido a ver quién hace falta, quien desea. De pronto los primeros días hay algunas personas renuentes”.

Por eso personal de la salud recorre casa a casa barrios, corregimientos y veredas en busca de menores de edad que quieran recibir la inmunización.

Omaira González, alcaldesa de Piojó, comunicó a la población que “hay diferentes controles en todos los puntos del municipio, tanto en la cabecera municipal como los corregimientos, con acompañamiento de veedores de aquí del municipio de Piojó y del Ministerio Público”.