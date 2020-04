Niña de 3 años con cáncer de ojos encontró una mano amiga cuando menos lo esperaba

Un helicóptero del Ejército Nacional llegó a Magdalena para trasladarla a Bogotá. Su humilde madre espera que venza la enfermedad.

Los militares llegaron hasta el corregimiento de Tasajera, en Puebloviejo, para brindarle ayuda a la pequeña Emily Guerrero y a su familia.

A la menor le fue diagnosticado un agresivo cáncer ocular en julio del año pasado y ha perdido el 98% de su visión.

Lorena Escorcia, su mamá, agradeció la ayuda de los militares.

"Era algo que no me esperaba, era algo con lo que no contaba y gracias al Ejército Nacional he traído a mi hija nuevamente a Bogotá para realizar este tratamiento", expresó.

Emily ya está en manos de los médicos de la Fundación Cancerológica de Bogotá y ahora librará una lucha para ganarle la batalla al cáncer.