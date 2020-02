Niña de un olvidado corregimiento de Cartagena conocerá la NASA gracias a su ‘pilera’

Maybel González Toncel tiene 13 años y sueña con “comerse el mundo”. Ella es una de 15 colombianas seleccionadas para visitar la agencia espacial en EE. UU.

La niña estudia noveno grado en el colegio del corregimiento Pontezuela y, según su mamá, siempre ha estado en los primeros puestos.

Maybel fue elegida en la convocatoria de The Biz Nation, empresa que fomenta la educación, con apoyo del International School y la Fundación She Is.

Junto a otras 14 estudiantes de Putumayo, la Sierra Nevada de Santa Marta, Soacha, Chocó y Villavicencio, viajará a finales de marzo al Space Center, en Texas.

En la convocatoria, Maybel respondió “que quería sacar a mi comunidad adelante, a mi familia, que quería aprender más, comerme el mundo”.

Las 15 jóvenes colombianas estarán en la NASA durante cinco días, aprendiendo dinámicas de liderazgo.