Niña patinadora de 11 años está inmóvil por extraña enfermedad y Medimás no autoriza traslado

Según la EPS, la menor no ha sido llevada a Bogotá por falta de recursos en la entidad. La pequeña perdió la movilidad de las piernas.

Hace tres meses, Alin González y su familia esperan el traslado a la capital para conocer qué enfermedad la aqueja. Los médicos en Barranquilla no han llegado a un diagnóstico.

“Me tocó cargarla para llevarla al baño. Es una niña que, al mismo tiempo que la voy a cargar, le estoy ocasionando dolores porque permanece con dolores generalizados en todo el cuerpo”, relató la madre de Alin, Alexandra Trujillo.

A pesar de que la familia de la niña deportista instauró una tutela que resultó favorable, la EPS Medimás no ha respondido.

“Es una niña que sufre de una afectaciones físicas y neurológicas. El fallo de tutela fue favorable, pero hasta la fecha no ha cumplido el fallo, luego se encuentra en desacato”, explicó la abogada de la familia, Gloria Guzmán.

Los allegados a la niña están preparando un incidente de desacato.

Asimismo, la mamá reiteró los derechos de su hija.

“Mi niña tiene derecho a tener una vida sana, era una niña deportista, patinadora, tiene muchas medallas, de muchos torneos que se ha ganado”, afirmó.

Alin González, a sus once años, ha ganado 12 medallas en diferentes campeonatos locales y nacionales de patinaje en los que ha representado a Barranquilla.