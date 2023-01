Niña que bañaba a caballos en un río murió electrocutada por cable que cayó al agua

La tragedia se presentó en el corregimiento de Providencia en San Pelayo, Córdoba. Dos menores que la acompañaban resultaron heridos.

Thais Martínez, de 16 años, salió por la mañana con varios amigos a bañar dos caballos de la familia en el río cuando una línea de alta tensión cayó sobre el agua.

“La niña salió con otra muchacha a bañar los caballos y se metieron en el río. Cuando estaban allí, se parte la línea y le cae encima. La otra niña alcanzó a salir a la orilla y otro muchacho también salió afectado”, relató Dawer Martínez, tío de la víctima mortal.

Los familiares de la niña dicen que Thais fue víctima del paseo de la muerte. Según ellos, durante cuatro horas recorrieron varios centros de salud de Montería.

“La trasladan al Camu de San Pelayo y allí le brindan los primeros auxilios. Se la llevan para el hospital de Montería y allí no le hacen mucho; dice el doctor que no se puede atender, me dice que la llevé a la Clínica del Valle, y no se puede, y me dicen llévala a la clínica de Montería”, resaltó Eduar Martínez, papá de la menor fallecida.

Según Personería de Montería, al mes se reciben tres denuncias por paseo de la muerte, y anunció acciones legales.

“Ya hemos requerido a la secretaria de Salud departamental, la municipal, la Supersalud, como también hemos radicado un oficio en la Fiscalía General de la Nación”, afirmó el personero Jorge Galofre.

Los dos menores que resultaron heridos reciben atención médica en el hospital San Diego de Cereté.