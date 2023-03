Niño de 3 años murió en Malambo, Atlántico, en medio de grave incendio

Un trágico hecho tiene de luto a una familia en el municipio de Malambo, departamento del Atlántico . En medio de un grave incendio murió un niño de 3 años identificado por Blu Radio como Yeiner Mesquizo Beltrán.

Según la reconstrucción de los hechos, un transformador de energía que venía presentando irregularidades finalmente explotó. De ahí se habría derivado un cortocircuito que provocó las llamas en la vivienda del barrio Gladiador, donde estaba el menor.

Medios locales lograron hablar con un familiar del niño de 3 años, quien contó: “Yo había estado en la vivienda una media hora antes de la tragedia, pero me fui para la casa, pues yo vivo a pocas cuadras. Pasados casi 30 minutos fue que los vecinos me llamaron informándome que la casa se estaba prendiendo, pero como yo tengo el pie lesionado no pude correr con la rapidez que necesitaba para ayudar".

Un testigo que sí logró ingresar a la vivienda lamentó no haber podido ayudar, pues “el nivel de las llamas era muy alto y no facilitaba la labor de rescate".

La vivienda donde se produjo el incendio quedó en pérdida total y por ahora se desconoce si el niño de 3 años estaba solo al momento del siniestro.

¿Quién mató al pibe soledeño?

Otro hecho que tiene consternada a la zona del Caribe es el homicidio de Miguel Arrieta, mejor conocido como el pibe soledeño.

Las autoridades del departamento de Atlántico están ofreciendo una recompensa de 20 millones de pesos por información que ayude a la captura del asesino de este hombre.

El pibe soledeño, de 51 años, se encontraba en su taller de bicicletas, localizado en el barrio Villa Adela, cuando dos hombres armados llegaron en motocicleta. El parrillero descendió, entró al lugar y disparó contra el hombre.

Los vecinos asistieron al líder social y lo trasladaron hasta la clínica Adelita de Char, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

Entre la comunidad hay tristeza por la muerte del pibe soledeño, de quien aseguran “siempre estaba dispuesto a ayudar a sus vecinos”.

“Siempre que alguien necesitaba algo, Miguel Arrieta buscaba cómo ayudar, les regalaba compras de alimentos o, si no podía, les daba comida en su local”, manifestó Diego Henríquez, vecino del pibe soledeño, al diario El Heraldo.

El líder comunal de 51 años había aspirado al Consejo Municipal en las pasadas elecciones y hacía campaña para llegar a una curul este año. Su crimen es materia de investigación por parte de las autoridades.