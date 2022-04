Niño de 7 años está en una UCI tras caer desde el balcón de su casa en Barranquilla

En la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Barranquilla permanece un niño de 7 años de edad que cayó desde el balcón de su vivienda. Al parecer, el menor perdió el equilibrio cuando jugaba con un hermanito en la terraza que no tiene barandas

“Así no más, no tiene reja ni nada. La verdad el papá siempre pasaba pendiente de ellos no se qué pasó en el momento”, declaró Diosa Ferrerm vecina de la víctima.

El niño es atendido en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Adelita de Char .

“Ingresa con un cuadro caracterizado por un trauma craneoencefálico moderado. Se encuentra estable bajo la supervisión de los médicos en al unidad de cuidados intensivos”, declaró la pediatra María Estela Ayala.

Las autoridades de Barranquilla se encuentran preocupadas por los repetidos casos de accidentes desde edificaciones en los que las víctimas son menores de edad. Este año, ya van tres accidentes en Atlántico.

“Hay una alta incidencia de accidentes de menores de los inmuebles que tiene cierta altura de allí siempre llamamos A que sean los padres vendedores de esos elementos de cuidado de esas normas de esa disciplina que deben imponer de no jugar en sitios de riesgo”, indicó la delegada de Barranquilla ante la mesa de propiedad horizontal, Beatriz Viera.

Otro de los casos más recientes fue el de un niño de año y ocho meses de edad que resultó ileso al caer del séptimo piso de un edificio en el municipio de soledad.