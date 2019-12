A niño de tres años le habrían operado la pierna equivocada en clínica de Barranquilla

El medico dijo que el menor también requería la cirugía en el lado derecho, pese a que inicialmente la displasia solo fue diagnosticada en la izquierda.

Sin embargo, la madre del pequeño Cristian Camilo insiste que su hijo fue víctima de un error médico.

“El médico llega asustado, él sabía lo que había hecho, y me dice: ‘no mamá, no se preocupe, porque es que yo le encontré algo en esa cadera y por eso yo comencé por esa cadera’, pero si él comienza con esa cadera ¿por qué no salió?”, sostuvo Lisbeth Fontalvo, madre del niño.

La mujer asegura que la historia clínica y exámenes que le realizaron al niño comprueban que el problema está en la pierna izquierda.

“Aquí está una historia clínica donde él marca con un marcador salmón que dice que es la cadera izquierda la que hay que operar”, aclara la mamá del menor.

El hospital Adelita Char, donde realizaron la intervención, envió un parte médico explicando lo ocurrido:

“Presenta además rótulas convergentes más acentuadas del lado derecho. Estudio de control muestra la radiografía de pelvis. Una excelente colocación del material de osteosíntesis con una cadera derecha reducida concéntricamente. Se solicita segundo procedimiento para cadera izquierda”.

Los padres del niño Cristian Camilo dicen que no descartan acciones judiciales por lo ocurrido y pedirán, además, cambiar de médico y clínica para la segunda cirugía.