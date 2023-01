Niño de un año murió en hogar infantil de la Alcaldía de Barranquilla

El pequeño Liam Beltrán, que el 13 de noviembre iba a cumplir los dos años, al parecer falleció cuando recibía la merienda.

Sobre el deceso del niño, habló Liliana Cabarcas, una de sus tías.

"El mismo hermanito da la versión, hace la simulación de cómo el niño estaba en el piso, como que con el afán de agonizando porque se estaba asfixiando y las maestras supuestamente no estaban por ahí", dijo la afectada familiar del pequeño.

En medio del dolor, sus familiares piden a las autoridades que se esclarezca la muerte del pequeño Liam.

"Esto no se puede quedar así, esto tiene que investigarse y si las maestras no están competentes para atender niños, para atender cantidades de niños, pues que no lo hagan y que cierren el CDI", cuestionó la tía.

Por su parte, la Alcaldía Distrital advirtió que adelantan el proceso de investigación.

"Esperando los resultados de Medicina Legal que nos digan realmente cuál fue la causa del fallecimiento de Liam y a nosotros desde aquí lo que nos toca hacer es brindar el apoyo, el acompañamiento a la familia y pues obviamente la otra semana revisar todos los protocolos", dijo Santiago Vásquez, secretario de Gestión Social de Barranquilla.