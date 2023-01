Niño murió y su hermana terminó en cuidados intensivos tras tomar un purgante

Sus padres les dieron Quenopodio, medicamento para animales que le compraron a un vendedor ambulante.

“El niño como a los cinco días empezó a presentar vómitos, a presentar dolorcito en el estómago, entró en coma y tenía hemorragias internas, sufrió dos paros cardíacos, no lo pudieron reanimar y el bebé falleció”, dijo Érica Carrillo, madre de las víctimas.

Médicos de Barranquilla advirtieron de los peligros de consumir Quenopodio, que está siendo comercializado por vendedores informales.

“Es un purgante para animales que inclusive ya está descontinuado’’, indico Álvaro Escamilla, coordinador médico de la Clínica Los Almendros.

En un comunicado, el Invima dijo que recientemente recibieron una notificación sobre la venta del producto en medios de transporte público y reiteró que su venta y consumo no está aprobado para Colombia.

La entidad recomendó no adquirir el producto o interrumpir su consumo en caso de que lo esté usando.