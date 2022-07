No descartan que ciclón tropical se fortalezca y se convierta en tormenta apenas toque San Andrés

En las últimas horas, el Sistema Nacional de Emergencias activó su plan de respuesta ante cualquier eventualidad en el archipiélago de San Andrés y Providencia por la eventual llegada del ciclón tropical. Por su parte, el Ideam pidió a los ciudadanos protegerse ante la marea alta y las fuertes rafagas de viento.

El ciclón tropical está a pocas horas de tocar el archipiélago;no obstante, hasta ahora mantiene sus características de vientos, velocidad y trayectoria

“El sistema no ha cambiado de categoría porque no se han fortalecido sus vientos, ni sus características porque el sistema aún no se ha consolidado; sin embargo, se presentan precipitaciones y vientos hasta ahí”, indicó el meteorólogo de la Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar) Leonardo Moreno.

La onda tropical, que podría convertirse en tormenta tropical esta noche, ya pasó por La Guajira y los organismos de socorro no reportaron afectaciones. Desde Bogotá se monitorea el recorrido de este fenómeno natural, los efectos que podría generar en la isla y las embarcaciones en la zona de riesgo.

“Los puntos verdes son correspondientes a los puntos de las embarcaciones que están haciendo navegación en el mar. Los rojos quieren decir que son cargueros, los magenta con son pesqueros dependiendo de la ubicación, pero alrededor se han alejado de la ruta de navegación para quitar el peligro”, explicó el coordinador de la Dimar, el capitán de navío Silvio Arroyave.

El puesto de mando unificado se mantendrá activo las 24 horas para monitorear la situación en la isla de San Andrés, dónde se decretó el toque de queda.

