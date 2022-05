¿No fue al azar? Andrea Valdiri dice que ataque que sufrió fue intencional

Andrea Valdiri reveló este viernes que había sido víctima de un atentado, cuando se dirigía por la vía San Onofre – Cartagena en su camioneta. Según relató, una bala entró por su puerta, rozó su pierna y su computador recibió el proyectil.

Aunque inicialmente se pensó que el hecho se debía a las acciones armadas del Clan del Golfo, este sábado Valdiri aseguró que no “fue algo al azar”.

“Entre cielo y tierra no hay nada oculto, hay personas que están siendo investigadas en estos momentos para confirmar que no fue algo al azar... Se creían que no me iba a dar cuenta que hicieron llamadas para averiguar todos mis movimientos y aprovecharse del caos; recuerda que hasta para ser malo hay que ser inteligente", escribió Valdiri en sus redes sociales.

Andrea Valdiri dice que ataque que sufrió fue intencional

También publicó un comunicado de prensa de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados.