“No los voy a perdonar”: indígena a militares del batallón La Popa responsables de falsos positivos

En Valledupar avanza el segundo día de la audiencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad por 127 homicidios y desapariciones que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó como máximos responsables a 15 militares del batallón La Popa de esa ciudad. La indígena wiwa María Faustina Martínez no perdona a quienes asesinaron a su hermana y la presentaron como muerta en combate con el Ejército.



“Y por eso pido justicia, pero no los voy a perdonar, no los voy a perdonar, pero sí quiero ver a los asesinos de mi hermana y no me voy a cansar de pedir justicia, oyeron. ¿Quién firmó el papel para que asesinaran a mi hermana?”, exclamó Martínez.

Los militares retirados son conscientes del daño ocasionado, pero insisten en que quieren aportar con la verdad sobre los 127 asesinatos atribuidos al batallón La Popa en falsos operativos entre 2002 y 2005. Uno de ellos dijo que se había convertido en un monstruo para matar.

“Yo sé el dolor grande que le he dejado a las víctimas en todos los casos y no soy merecedor, no me merezco su perdón porque en ese entonces era una persona sin corazón y un monstruo que fui entrenado en el batallón La Popa solo para matar. Al pueblo colombiano le pido perdón y a las víctimas presentes”, expresó Yeris Gómez Coronel, soldado retirado del batallón La Popa.

Se conoció que era tal el afán del entonces comandante de La Popa por mostrar resultados que buscaba víctimas en otros departamentos, como ocurrió con tres jóvenes de Baranoa, Atlántico.

“Queremos saber como familia quién o quiénes fueron los cómplices del municipio de Baranoa. O sea yo quiero saber quién del municipio de Baranoa se los entregó al paramilitar”, manifestó Katerine Pacheco Hernández, hermana de víctima de falso positivo.



“El teniente Vergara llamó al paramilitar llamado don Mario, quien fue que los entregó en Baranoa, me entregó los tres muchachos, entre los tres muchachos estaba su hermano y se lo entregué personalmente al teniente Vergara vivo en San José de Oriente. El que lo asesinó fue el soldado Vence Castillo”, confesó Juan Carlos Soto, militar retirado del batallón La Popa.

Tres de los 15 militares retirados, imputados por la JEP, no se sometieron al proceso. Ellos son los coroneles retirados Publio Hernán Mejía, Juan Carlos Figueroa y Luis Mahecha.