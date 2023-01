El cantante vallenato respondió así a las señas obscenas que le hizo un sujeto durante su concierto en Montería.

“A mí no me interesa si eres paraco, guerrillero o traqueto, y punto. A mí no me hagas así, a mí me respetas”, le dijo el cantante vallenato.

Aseveró, además, que aunque el público siempre tenga la razón “no significa que usted, como público, tenga que pasar por encima de mí”.