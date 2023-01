“No mueren de hambre, mueren de indiferencia”: cartagenera recoge ‘sobras’ para niños vulnerables

La comida que se desperdicia diariamente en Colombia alcanzaría para alimentar a ocho millones de persona, por eso Catalina Pérez no dudo en hacer algo.

Desde hace tres años, la cartagenera y su esposo recorren restaurantes, hoteles y centros de eventos para buscar comida que sobra y llevarla a comunidades necesitadas de La Heroica, donde el hambre es el común denominador.

Con su Fundación Alimentar, esta mujer llega hasta eventos sociales donde preparan platos para 70 invitados y escasamente llegan 50, dejando 20 platos cocinados y sin servir.

“Estos platos siguen con su cadena de frío y mañana la llevamos a Olaya Herrera”, dice emocionada Catalina al ver el banquete que le espera a los pequeños.

Y es que, según ella, “los niños no se mueren de hambre, se mueren de indiferencia”, por eso se asegura que es su deber llevar un plato de comida a casas donde no se come a diario.

Cada año en Colombia, según el Departamento de Planeación Nacional, se desperdician 10 millones de toneladas de alimentos, lo que corresponde al 34% de la comida que se podría consumir en el país.