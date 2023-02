No paran las estafas a turistas en Cartagena: estos son los casos más recientes

Se han conocido varios casos de estafas a turistas en Cartagena. Hay quienes han denunciado cobros excesivos por alimentos, bebidas y hasta masajes. Las víctimas, en su mayoría, son ciudadanos extranjeros y la isla Barú ha sido uno de los epicentros para los inescrupulosos.



Los casos más recientes de estafas a turistas en Cartagena

1. Familia mexicana pagó $6,5 millones por un almuerzo en Barú

Este caso tuvo lugar en agosto de 2022. Una familia mexicana tuvo que pagar $6.502.000 por un almuerzo en el que cobraron $45.000 por cada cerveza que consumió.

Este fue el cobro de cada una de las cosas que esta familia pidió:



Una picada, $1.250.000

26 cervezas, $1.170.000 (cada cerveza a $45.000 cuando en el sector las venden entre $3.000 y $5.000)

Una bolsa de hielo, $40.000

Tres gaseosas, $135.000 (cada botella salió a $40.000)

Un ceviche de camarón, $85.000

El servicio de restaurante, $737.000

Por el trabajo de quienes les sirvieron, $850.000

Como si no fuera suficiente, las víctimas tuvieron que salir del país sin hacer la denuncia, teniendo en cuenta que en ese momento el CAI más cercano no estaba en funcionamiento.



2. A influenciador coreano le cobraron $600.000 en Cartagena por un masaje que no pidió

Para colmo, este caso también se registró en agosto de 2022. Zion Hwang , influenciador coreano con más de un millón de seguidores, contó en sus redes sociales que fue estafado en una playa de Cartagena cuando le cobraron 600.000 pesos por un masaje.

Según el joven, estaba sentado en la arena cuando fue abordado por una mujer que le ofreció una crema para no quemarse. Momentos después apareció una masajista que, sin su permiso, le brindó el servicio.

“‘Gratis, ¿en serio gratis?’, y yo lo probé, y me pregunta ‘¿qué tal?’, y yo le digo ‘rico, muchas gracias por invitarme ostra, me encanta’, y me dijo, ‘¿cómo así? Es 100.000 pesos’, y yo le digo ‘¿qué, una ostra 100.000?’ Juepucha, Cartagena”, comentó Hwang.

3. A dos turistas les cobraron 2 millones de pesos por dos pescados

También sucedió en agosto de 2022. Se trata de una pareja de nacionalidad ecuatoriana que recibió un cobro de dos millones y medio de pesos por dos platos de pescado y cuatro cervezas.

Otros bañistas de Barranquilla que se percataron del excesivo cobro trataron de intervenir, pero fueron golpeados. Uno de los agresores le tiró el celular a una turista para evitar que grabara.

"Me tira el celular cuando estoy grabando, me da un golpe en el pecho y obviamente mi esposo reacciona y también fue agredido por el señor, después nos intimida diciendo que nos va a apuñalear”, relató la turista en su momento.

4. A turistas norteamericanos les cobraron $805.000 por un pescado que no comieron

Este insólito caso, reportado el 8 de febrero de 2023, es el más reciente. Un grupo de turistas norteamericanos casi es tumbado en la isla Cholón, Cartagena , luego de consumir alimentos de un supuesto restaurante.

Cuando estas personas pidieron la cuenta se la trajeron en una hoja de cuaderno y ni siquiera indicaba cuánto habían consumido de cada producto, incluso les estaban cobrando un pargo, cuando en realidad comieron mojarra. Pretendían sacarles 2.300.000 pesos.

La lista incluía lo siguiente:



Pargo: $805.000

Pollo: $270.000

Gaseosa: $100.000

Piña: $95.000

Corona: $20.000

Mesa: $120.000

Águila: $240.000

Cigarrillos: $200.000

Servicio: $250.000

Además de este intento de estafa, a uno de los ciudadanos norteamericanos le cobraron 500.000 pesos por un masaje de siete minutos que ni siquiera había pedido. Los turistas afirmaron que no había presencia de autoridades en la isla Cholón para poner la denuncia.

Aunque son más los casos de estafas a turistas en Cartagena, en agosto de 2022 también se conoció la denuncia de comerciantes en Santa Marta que han sufrido de extorsión por parte de criminales que los obligan a subir los precios de sus productos.

Así lo informó en su momento el líder social Lerber Dimas, quien sostuvo que la zona turística más afectada fue la de Guachaca, Buritaca y sus alrededores, en las faldas de la Sierra Nevada.

"El actor criminal llega a un restaurante y determina cuánto cuesta un plato de comida y hay un incremento en el mismo. Si normalmente el plato de comida costaba 17.000 pesos, lo están vendiendo en 25.000 pesos, y eso va para al grupo paramilitar" dijo Dimas.

El líder social argumentó que el verdadero problema es que varios comerciantes acceden a estas extorsiones: "Pagan las empresas de turismo, pagan los lancheros, paga la gente que ingresa al parque Tayrona, paga el que va al parque Teyuna".