“No puedo verlo sufrir”: la conmovedora nota que hallaron junto a bebé abandonado en Barranquilla

El llanto del bebé fue el que alertó a un vecino, que llamó a la Policía y que lo halló en la calle Murillo con carrera 44.

"Ayúdame a darle una mejor calidad de vida ya que yo no puedo, no puedo verlo sufrir y no tengo recursos. Cuídalo mucho, ámalo”, decía la emotiva nota escrita a mano en un pedazo de papel.

Tomada de @PoliciaBquilla

Según el manuscrito, el bebé nació el 4 de junio y ya le aplicaron dos vacunas.

El menor fue trasladado a un centro hospitalario donde recibe atención médica.