“No salgan a rumbear, no salgan a pasear”: mensaje de Sofía Vergara a barranquilleros por coronavirus

Sofía Vergara envió un mensaje a su tierra costeña para que atiendan el llamado a quedarse en casa y acaten las medidas del gobierno local. El video fue publicado en las redes sociales del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.

“Les quiero dejar un mensajito porque los estoy pensando mucho, sé que la situación en Barranquilla se está poniendo un poquito difícil, ha habido muchísimos casos, se está saliendo de control el virus. Tenemos que hacer un esfuerzo de quedarse en casa, yo sé que no es fácil”, comentó la actriz.

Vergara compartió su experiencia, ya que lleva tres meses también en confinamiento y aseguró que también se está volviendo loca.

“Yo sé que hay mucha gente que tiene necesidades, que no se pueden quedar en su casa porque tienen que salir a trabajar, los que si podemos por favor quédense en casa, no salgan a rumbear, a pasear, no vale la pena”, enfatizó.