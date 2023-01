“No voy a hablar de política”: Omar Enrique tras prohibición de entrada a Colombia

El cantante venezolano aseguró que no está vinculado al régimen de Maduro. El merenguero está en la lista de las 200 personas con restricción de ingreso.

Por redes sociales, el intérprete se enteró de la noticia que le impide la entrada a Colombia, al parecer, por su cercanía con el gobernó del líder chavista.

“Yo nunca he ejercido cargos políticos, ni de gobernador, ni de alcalde, ni de parlamentario, ni de ningún tipo. Nunca he tenido ningún tipo de responsabilidades en las decisiones políticas de mi país”, expresó Omar Enrique a través de un video.

Según Enrique, la vinculación se debería a sus presentaciones en las campañas políticas de Maduro en años anteriores.

“Yo no emito opiniones políticas ni nunca me he puesto por redes sociales a hacer proselitismo político, ni voy a Colombia a hablar de política”, añadió.

Los seguidores del artista expresaron su rechazo a la cancelación del concierto que iba a ofrecer en el marco del Carnaval de Barranquilla.

El artista, que pensaba radicarse en La Arenosa, pidió a las autoridades dar a conocer las razones de su vinculación en la lista.

Por apoyar a Maduro, prohíben entrada a cantante que iba a participar en Carnaval de Barranquilla