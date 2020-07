“Nos salimos de ahí porque la gente quería agarrarla contra el policía”: conductor de camión cisterna

Según el conductor, que ya rindió declaraciones a las autoridades en Santa Marta, al sitio de la explosión “llega la gente y le digo ‘ey, ojo que eso es gasolina, eso se puede estallar’”, pero nadie le hizo caso.

Luego vio a un hombre sobre el camión, “no por donde están sacando el combustible. Yo le digo a la policía ‘ey, pilas que se están robando las baterías’. El policía le dice ‘deja eso ahí, no te metas con eso’, y le dije al man ‘vámonos de aquí porque ese man se está robando la batería y si hace corto eso se puede estallar el camión”.

Pero las advertencias, dice Manuel, de nada sirvieron. La gente corría desesperada con baldes y pimpinas a sustraer en combustible y se molestó con él y los policías que intentaban controlar la situación.

Manuel afirma que los saqueadores le repetían “que no me metiera, que eso ya estaba perdido. ‘No te metas, no te metas, que eso se perdió’. Ya sabes que ellos tienen la fama de que todo lo que se voltea por ahí es de ellos”.

Al ver que todo se salía de control “nos salimos de ahí, del lugar, porque la gente ya quería agarrarla contra el policía y nos salimos de ahí (…) Estábamos de espalda porque ya no podíamos hacer nada, la cantidad de gente que había era mucha. Sentimos el fogonazo ”, agregó.

Manuel, que lleva más de diez años como conductor, dijo que el accidente se produjo al pasar una curva: “veo una babilla, trato de sacarle el zigzag a la babilla, me voy de lado, pierdo el control del camión, doy dos botes, caigo”.

El hombre se recupera de los golpes en su casa, en el municipio de Galapa, Atlántico.

La explosión en Tasajera deja hasta el momento once personas muertas.

