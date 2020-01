Nueva Alcaldía de Cartagena aún no define si demolerá el edificio Aquarela

Sigue analizando un estudio sobre la polémica construcción, que fue suspendida por afectar la visual del castillo de San Felipe.

Actualmente, el proyecto enfrenta tres procesos: uno policivo en el que se ordena la restitución de 619 metros de espacios públicos, otro penal por urbanización ilegal y uno administrativo.

Gonzalo Jácome, secretario de Infraestructura de Cartagena, dijo que el Gobierno de William Dau se encuentra analizando un estudio, que les permitirá determinar si el edificio Aquarela “se va a demoler o no. Hasta que no concluyamos con ese proceso no podemos dar una decisión definitiva”.

Compradores del proyecto de vivienda, como Luis Eduardo Torres, piden que la administración actual los escuche, “que escuchen a las víctimas, que escuchen a las personas que invertimos nuestro dinero creyendo en un proyecto de vivienda, que sabemos que está bien licenciado, y que a día de hoy después de casi tres años nos tenemos respuesta”.

Por su parte, los inversionistas aseguran que esperan que el Gobierno de Dau les garantice la seguridad jurídica a los inversionistas que invirtieron en la ciudad, en el marco de las normas vigentes para el Distrito.

La obra se encuentra paralizada desde el año 2017.