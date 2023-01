Nuevas denuncias por accidentes en Cholón tienen a las autoridades en aprietos

Se aproxima la temporada turística y los visitantes han cuestionado las medidas de seguridad tras la muerte de Valentina González , arrollada por un yate.

Luego del fatal accidente, otras víctimas han denunciado los hechos en los que han resultado gravemente heridas.

Entre ellas está Julieth González, una joven periodista, que asegura que un yate le causó lesiones en las piernas mientras estaba sumergida en el mar.

El causante del accidente se dio a la huida.

“En el momento en que me sumergí, sentí que mis piernas quedaron hacia arriba y la lancha obviamente agarró mis piernas y me hizo unas heridas, en ese momento entré en pánico, cuando salí de nuevo a la superficie vi que el pescador se fue”, dijo Julieth.

Junto a este caso se conoció el de Diana Cepeda , quien estuvo a punto de perder un pie luego de que el motor de una lancha le causara heridas profundas mientras descendía de la embarcación.

A estos incidentes, se suman las denuncias por abusos e intimidaciones que sufren los turistas en las playas de Cartagena e islas cercanas, por lo que los visitantes solicitan a las autoridades acciones urgentes para frenar los atropellos.

“Aquí no hay ninguna distinción en el mar, aquí no hay ninguna señalización para que el turista se bañe”, señaló Alberto Elías León, residente en Barú.

La administración distrital, la Policía y la Fuerza Naval anunciaron medidas inmediatas y a mediano plazo.

“Las acciones en todo momento se han implementado de acuerdo con las capacidades que tienen cada una de las instituciones que velan por la seguridad en Cholón y en playa Blanca y que indiscutiblemente tenemos que hacer”, explicó el vicealmirante Andrés Vásquez, comandante de la Fuerza Naval del Caribe.