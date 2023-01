Nuevos médicos de Santa Marta tuvieron que graduarse con la ayuda de este robot

Lied fue el encargado de recibir los diplomas de los 13 profesionales, que no pudieron ocultar sus lágrimas por la forma en que el COVID-19 cambió sus vidas.

"Llegó el momento de enfrentarnos a la vida laboral, que asumiremos con vocación, siguiendo lo prometido en nuestro juramento. No somos héroes, somos padres, hermanos, hijos, nietos, somos profesionales que intentamos cada día dar lo mejor por nuestros pacientes", dijo Pamela Castañeda, una de las graduadas, que celebró la ceremonia desde Bucaramanga, donde terminó sus prácticas.

Mayra Flórez, otra nueva doctora, calificó este logro como algo "agridulce, porque no es la celebración que todos esperamos al graduarnos, pero es un escalón al que llego, que me costó, y eso me genera mucha felicidad".

Pablo Vera, rector de la Universidad de Magdalena, aprovechó la presencia de Lied para recordarles a los egresados que el mundo necesita "que los robots sigan siendo robots, pero que nuestros médicos sean cada vez más humanos. Si hay algo que nos está enseñando esta crisis es que tenemos que sacar lo mejor de las personas, las mayores virtudes. La tecnología es un medio que hoy nos está conectando".