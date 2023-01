“Nunca van a soltar esa tetica”: alcalde electo de Cartagena dice que quieren sabotear su mandato

William Dau denuncia persecución política porque sus contrincantes no aceptan la derrota e intentarán que no dure en el cargo ni tres meses.

Para el electo mandatario de Cartagena, la clase política no cesará los ataques.

“Ellos jamás van a decir ‘doctor Dau, usted nos venció en franca lid, nosotros nos retiramos’, no, ellos nunca van a soltar esa tetica. El 70% del presupuesto, con el presupuesto de 1,2 billones de pesos que se están robando, nunca se van a dar por vencidos”, dijo William Dau.

De hecho, para el burgomaestre la orden judicial que lo obligó a retractarse y cumplir con un arresto de tres días hace parte de una persecución.

“Ya ellos están apostando que no voy a demorar ni tres meses en la Alcaldía, me están empapelando, metiéndome denuncias penales, tutelas, todo tipo de acciones, tratando de embolatarme, de distraerme”, sostuvo.

Sin embargo, para un sector de la población e, inclusive, para algunos de sus electores el nuevo alcalde debe bajarle al tono y no utilizar términos ofensivos contra sus opositores.

“Ya él no es el candidato, es el alcalde de Cartagena y por consiguiente él tiene que tratar bien a todos los conciudadanos, desde el más corrupto hasta el más honesto, desde el más pobre hasta el más rico”, explicó el abogado José Cabarcas.

Los gremios y sectores cercanos a la administración que se avecina consideran que los actores políticos, empresariales, comunitarios y otros deben deponer las disputas y primar el interés colectivo.

“La gobernabilidad de una sociedad se logra cuando se reconocen los intereses de los diferentes grupos, pero se logra ese justo medio, que llamamos gobernabilidad, donde todo el mundo tiene cabida”, aseguró Mónica Fadul, directora seccional de Fenalco.