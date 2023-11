Obispo de Riohacha dice que papá de Luis Díaz le pidió que lo volviera a casar: "Perdió la argolla"

En entrevista con Caracol Ahora, monseñor Francisco Ceballos, obispo de Riohacha, contó cómo fue el momento en el que encontraron a Luis Manuel Díaz, papá de Luis Díaz y quien estuvo secuestrado por el ELN durante 12 días.



En la primera imagen de don Luis en libertad se le observa sentado en el piso y siendo atendido por una doctora de la misión humanitaria.

"Cuando no lo encontramos en el camino y ya no lo iban a entregar (estaba) un poco demacrado, cansado y cojo, porque lo habían hecho caminar prácticamente dos días", señaló monseñor Francisco Ceballos, obispo de Riohacha.

Luego, en otra fotografía, se ve al papá del futbolista junto a monseñor Héctor Henao y al obispo de Riohacha, Francisco Ceballos. "Cuando yo lo abrazo, él se pone a llorar y agradecer, no dice muchas palabras, ni expresiones, sino que lloró al sentirse libre y ver gente conocida. Yo lo había confirmado el año pasado, entonces me reconoció", agregó Ceballos.

Monseñor narró que el papá de Luis Díaz le pidió que lo volviera a casar. "Me contó que lo tenía que volver a casar porque se le perdió la argolla. Entonces me dijo que quería renovar el matrimonio. Él se casó el año pasado, pero al perder la argolla él quiere renovar su matrimonio y con seguridad lo haremos cuando ellos dispongan".

Publicidad

Ceballos también habló sobre lo que se ha mencionado en redes sociales respecto al carro de valores que algunos dicen haber visto justo al lado de la misión humanitaria. "Yo creo que son especulaciones, yo personalmente no vi el carro en la caravana ni donde indican ni cuando llegamos a la casa de Mane Díaz", sostuvo.

Añadió que "por coincidencia había un carro de valores, pero no hubo ningún pago económico para el rescate".



De otro lado, don Luis Manuel reveló en una rueda de prensa detalles de lo que vivió durante los 12 días que estuvo secuestrado por el ELN. Dijo que aunque lo trataron bien, pasó por momentos muy difíciles en las montañas. Está seguro de que estuvo muy cerca de la frontera con Venezuela.

“Lejos de La Guajira estaba, porque tuve que cabalgar (caminar) 12 días, caminatas de 8, 11, 12, 7 horas, 6 horas, para poder llegar a lugares donde estuviera más seguro. Estoy seguro de que estuve muy cerca de la frontera”, relató.

Publicidad

“No he podido entender cuál fue la causa de mi secuestro, pues entre ellos se decía que no tengo problemas familiares con nadie, todos me conocen que soy una persona luchadora, trabajadora... No hay motivo para mi secuestro”, señaló.

El papá de Luis Díaz admitió que ya “había estado en la montaña" y que ha "sido un tipo de monte", pero en "una historia diferente, de ayudar a papá a sembrar”. Por lo tanto, indicó que la situación fue distinta con su secuestro, pues hubo “mucha cabalgata, bastante dura, mucha montaña, bastante lluvia, demasiada plaga".

"No podía dormir tranquilo, se me hizo muy difícil, a pesar de que el trato fue bueno, pues no me sentía muy cómodo, extrañaba a mi familia”, afirmó.

Insistió en que “descansaba poquito, caminaba bastante" y que recorrió "una montaña que nunca había conocido”. Además, espera que nadie vuelva a transitarla como él lo hizo, secuestrado.

Publicidad

Al enterarse de que iba a ser liberado, supo que “había que hacer una caminata larga”, pero saber que volvería con su familia y amigos lo motivó.

“Me sentí feliz, me sentía más tranquilo a pesar de que tenía una molestia en una pierna que me impedía caminar como siempre lo hice los días anteriores. Desde el momento que salí, sentí alegría, sentí cariño del pueblo, abrazos de familia, besos de hermanos, besos de esposa, besos de los hijos, fue muy emocionante al llegar donde estaba el helicóptero”, expresó.

Otras noticias sobre la liberación del papá de Luis Díaz: