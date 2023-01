Ocho edificios construidos por el clan Quiroz serían demolidos por riesgo de colapso

El alcalde (e) de Cartagena indicó que esa sería la alternativa más viable tras conocer estudios estructurales y de sismorresistencia de la Universidad Nacional.

En el 2017, la Universidad de Cartagena había hecho la misma advertencia revelando que los edificios no cumplían con las normas urbanísticas de la ciudad y tampoco contaban con planos.

Aunque los ocho inmuebles analizados y declarados en riesgo se encuentran desocupados, las 116 familias propietarias se sienten impotentes luego de haber invertido los ahorros de toda una vida en lo que sería su hogar.

“No tenemos dónde vivir, pero estamos todavía con una obligación grandísima en el tema financiero con los bancos”, dijo Johnatan Lorduy, dueño de un apartamento en el edificio Alpes 31, una de las estructuras en la mira del Distrito.

Las otras edificaciones que deberían demolerse son: Villa Mary, Shalom, Portal de Blas de Lezo I, Portal de Los Alpes, Tsalach, Villa May y Villa Vanessa.

La Universidad Nacional, encargada de realizar estudios patológicos a los edificios de los Quiroz, entregó al alcalde encargado los resultados de estos ocho inmuebles, que, según la Fiscalía, fueron construidos con materiales de baja calidad y sin licencias de construcción.

La decisión no es definitiva, pero Pedrito Pereira, alcalde (e) de Cartagena, sugirió que la demolición controlada es la solución más viable.

“Son edificios no habitables, que tienen riesgo de colapso, eso pone a la administración en una situación de buscar una solución al respecto y una de ellas sería la demolición. Habría que buscar los recursos, pero, además, lo más importante, la socialización con los propietarios”, advirtió Pereira.

Los vecinos, por su parte, se encuentran preocupados ante su situación financiera.

“Eso se puede caer y eso lo deben demoler, pero para demoler ese edificio nos tienen que indemnizar a todos los vecinos”, señaló Emma Cantillo, propietaria afectada.

