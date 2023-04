Odisea de niños en Plato: para llegar al colegio deben pasar por trochas, bosques y hasta usar canoa

En el municipio de Plato, Magdalena, más de 50 niños, en su mayoría campesinos, recorren entre cinco y siete kilómetros diarios para ir a sus escuelas . Los menores deben atravesar trochas, bosques y hasta usan una canoa.

Muy temprano, Emily sale todos los días desde la vereda Los Pozos con su cuaderno y lápiz. Ella y 50 niños más de esta zona rural en el centro del Magdalena deben recorrer hasta siete kilómetros para ir a estudiar.

“Es toda una odisea trasladarse porque son caminos de herradura y están con espesa montaña donde corren peligro a diario", manifestó Carlos Mendoza, líder social de Los Pozos.

Entretanto, Miguel Díaz, padre de familia, expresó que los menores de edad “deben cruzar un caño donde todos los días tienen que exponer sus vidas porque no hay barcazas y después un camino sumamente sucio".

Ante la falta de transporte y las dificultades para ir a tomar clases, la deserción escolar ha aumentado en Plato.

“Los niños no están asistiendo a clases porque no tienen transporte escolar, además, tienen que cruzar un caño que es un peligro. El camino está intransitable, sucio y el alcalde no ha puesto el transporte", dijo Aníbal Gaviria, otro padre de familia.

Líderes sociales de la zona aseguran que existe un contrato de la Alcaldía de Plato para el transporte escolar.

"Por favor, cumplan el contrato, donde está estipulado que son lanchas, que hay camperos y resulta que nada de eso existe hasta el momento. Necesitamos que esos niños se transporten seguros", agregó el líder social Carlos Mendoza.

Estos pequeños le piden a la Alcaldía de Plato un transporte digno para cumplir su sueño de terminar sus estudios.

En otras noticias que puede leer:

Miles de alumnos esperan que les terminen sus colegios en Boyacá: “Aquí vemos olvido”

Varias instituciones educativas de Boyacá han quedado inconclusas . Lo que inició como un proyecto para mejorar el aprendizaje de miles de niños y niñas en esta zona de Colombia, hoy no se ha cumplido.

Ir al colegio para muchos es una ilusión, para otros es la mezcla de sensaciones entre la impotencia, las adversidades y la tristeza de no contar con aulas y espacios dignos.

Pocos saben las condiciones en los que muchos estudiantes construyen diariamente sus sueños y ver obras literalmente frenadas genera en ellos desesperanza.

"Aquí vemos olvido, desolación, vemos tristeza y vemos negligencia por parte de entidades que en un principio se comprometieron y le dieron la ilusión a nuestros estudiantes, que hoy en día están siendo afectados", afirmó Juan José Romero, personero estudiantil de la institución educativa técnico industrial Marco Aurelio Bernal.

Así están centenares de estudiantes de esta institución educativa de Garagoa, en Boyacá, quienes desde hace varios años esperan tener un lugar digno para aprender.

"Nos prometieron hace un tiempo que íbamos a tener las aulas, el restaurante, los laboratorios", dijo Johan Robayo, representante ante el consejo estudiantil.

La situación para muchos empeora con el paso del tiempo. En esta población, los estudiantes deben salir a recibir las onces y el almuerzo del PAE (Programa de Alimentación Escolar) a otro lugar. Deben caminar cerca de un kilómetro y retornar a su colegio, asumiendo los riesgos que el recorrido pueda traer.