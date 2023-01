“Oiga señor, ¿para dónde me lleva?”: niño olvidado en un taxi le dio tremendo susto a conductor

El pequeño, de 10 años, se quedó dormido en la silla trasera del carro sin que el conductor se percatara de su presencia, por lo que se espantó al oírlo hablar.

El hecho se presentó la madrugada de este viernes en Cartagena.

Adalberto Zuñiga relató a Blu Radio que quedó paralizado cuando escuchó la voz del niño, porque desde que había dejado su última carrera en un hotel de El Laguito, no había tomado ningún servicio y supuestamente conducía solo.

Al parecer, tanto la madre del niño como el conductor no se percataron de que el menor se había quedado dormido en la parte trasera del vehículo.

El taxista hizo un largo recorrido con el pequeño a bordo.

"Se bajaron las maletas, me pagaron mi servicio, nuevamente recorrí todo el centro histórico, toda la avenida Pedro de Heredia, y ya casi entrando a la terminal de transporte el niño me dice ‘oiga señor, ¿para dónde me lleva?’. Yo quedé paralizado porque no había tomado ningún servicio desde el hotel", afirmó Zúñiga.

El taxista reportó el caso a las autoridades y devolvió al menor al hotel donde se encontraba la madre.