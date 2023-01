Operativo contra transporte informal en Barranquilla terminó en medio de disparos

El hecho, que se presentó sobre la avenida circunvalar, dejó varios heridos. Las autoridades aún no se han pronunciado sobre lo ocurrido.

Los conductores denuncian que el operativo es parte de una persecución, consecuencia, afirman, del no pago de vacunas a los uniformados.

El argumento de las autoridades es que estos vehículos no son seguros para transportar pasajeros.

Los transportadores sostienen que los agentes hicieron uso de la fuerza cuando ellos se negaron a bajar de los vehículos.

Pidieron una conciliación con las autoridades y que les brinden alternativas sostenibles, ya que son más de cinco mil familias las que sobreviven desde hace 39 años de esta actividad.