Operativos policiales contra venta de Quenopodio, medicamento para animales que causó muerte de niño

Autoridades de Barranquilla han decomisado tratamientos que no cuentan con el registro Invima y que son comercializados hasta en buses de servicio público.

La muerte de un niño de 14 años y el grave estado de salud de su hermana de 10 por el consumo de Quenopodio, encendió las alarmas en Atlántico.

En contexto: Niño murió y su hermana terminó en cuidados intensivos tras tomar un purgante Con requisas dentro de los buses de transporte público, las autoridades buscan sin descanso la incautación de estos medicamentos que se comercializan haciéndolos pasar por preparaciones naturales con alto grado de efectividad.

Sin embargo, no cuentan con registro sanitario y pueden causar graves afectaciones en la salud provocando incluso la muerte.

Ese fue el caso de dos pequeños a lo que sus padres suministraron un supuesto purgante llamado Quenopodio, que compraron a un vendedor ambulante.

“Nosotros no pensamos cómo algo tan simple, un producto que se supone que es natural. No teníamos conocimiento que ya no estaba en circulación y no pensamos que fuera a desatar toda esta tragedia”, afirmó Pedro Vuelvas, papá de los niños afectados.

Los pequeños comenzaron a presentar dolores estomacales y fueron llevados urgencias.

Desafortunadamente, Cristian Vuelvas perdió la vida.

Su hermana permanece hospitalizada y necesita con urgencia atención en una UCI pediátrica, pero la EPS Comfacor, que se encuentra en liquidación, no ha autorizado su traslado.

La madre de los niños al parecer también consumió el medicamento pues está presentando los mismos síntomas que los menores.

“Ya hubo una mejoría notable, está consciente, orientada, ha mejorado la función hepática. La mamá también está sufriendo de esos quebrantos, esperemos pues que no se complique”, dijo Agustín Guerrero, toxicólogo.

Sobre el Quenopodio, los médicos advierten que se trata de un producto para bovinos y que inclusive se encuentra descontinuado.