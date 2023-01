Ordenan hacer autopsia psicológica a estudiante que apareció muerta dentro de la Uniatlántico

Fiscalía busca establecer si la menor Madelayne Ortega Villa se suicidó o fue asesinada, pues en su cuerpo encontraron huellas de otras personas.

El ente investigador recalcó que la muerte de la estudiante de Derecho, de 17 años, fue producto de un trauma craneoencefálico por la caída desde un segundo piso, el pasado 18 de diciembre, dentro de la Universidad del Atlántico. Ella y otros alumnos se habían tomado el lugar, en medio de manifestaciones.

Dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía, se ordenó practicar una autopsia psicológica “a fin de establecer el estado anímico de esa joven momentos previos al hecho y conocer en detalle cómo era la actitud de esta joven hacia la vida. Para ello se requirieron testimonios de los padres y las personas más cercanas a ella”, explicó Claudia López, directora seccional de la entidad.

Las autoridades, sin embargo, no descartan que se trate de un homicidio, ya que Medicina Legal reportó los hallazgos de huellas en el cuerpo de la menor de edad.

Roberto Ortega, padre de Madelayne, pide celeridad en la investigación para “esclarecer por qué tiene esas marcas, a qué se deben esas marcas, por qué no se ha llamado al resto de las personas tomistas que estuvieron ese día” en la Uniatlántico.

El ente judicial indicó que tres fiscales del grupo de alerta de homicidios están al frente de este caso.

No obstante, el rector del alma máter, Jorge Luis Restrepo, radicó un derecho de petición para que nombren un fiscal especializado en esta investigación.