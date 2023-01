Otro más: caballo cochero se desplomó en pleno centro histórico de Cartagena

Aunque no presentó heridas de consideración, el veterinario ordenó 10 días de descanso por estrés. El hecho avivó la controversia sobre el trabajo animal.

La Policía informó que, pese a la aparatosa caída del equino, su amo continúo prestando el servicio a varios turistas.

“Es interceptado, se ordena al cochero detenerse y que los pasajeros desciendan del mismo, y se procede con la Umata a realizar la inspección con el médico veterinario para verificar si el caballo está en condiciones para hacer el trabajo”, explicó el general Henry Sanabria, comandante de la Policía de Cartagena.

La Asociación Cartagenera de Cocheros argumentó que el caballo cayó al tratar de esquivar a un taxista imprudente.

“Lo importante aquí es que los 130 caballos que están en el servicio de coches, cada tres meses, la Umata y todas las autoridades, le hacen una revisión tanto física como de laboratorio. Caballo que no encuentren en condiciones no puede salir”, señaló Julio Martínez, representante de la Asociación Cartagenera de Cocheros.

El caso generó opiniones divididas entre cartageneros y turistas sobre el uso de caballos para dicha actividad.

“Estoy de acuerdo con los caballos cocheros, porque ese es el medio para buscar su sustento”, dijo Rosalina Robles, habitante de Cartagena.

“Tienen que tener consideración con los animales, y que no haya maltrato hacia ello y que les den la vía a ellos para que ellos puedan prestar ese servicio”, opinó María Castro, turista bogotana.

Durante el 2019 se ha registrado el desplome de 15 caballos cocheros en el centro histórico de Cartagena.