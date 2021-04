En un video grabado el 3 de abril el abogado barranquillero Henry Jiménez reveló el viacrucis por el que están pasando decenas de personas que requieren atención en salud urgente para ganarle la batalla al COVID -19.

(Preocupante cifra récord de contagios por COVID-19 en Antioquia: casi 4.000 casos )

“Les cuento amigos que esta vaina de la salud es una pena de muerte. Estoy en la Bonnadona me están echando. Llegué a la Reina Catalina me echaron, llegué a la de la Costa me echaron, ahora aquí de vaina me pusieron oxígeno y también me están echando, entonces ¿a dónde se va uno?”, decía Jiménez en el video.

Luego de registrar estas imágenes, el abogado tuvo que regresar a su casa, donde se agravó y falleció.

Un drama similar viven los familiares de Elvis Navarro, quien desde hace diez días lucha contra el COVID , en una UCI de la clínica Iberoamérica. Su vida depende de una terapia ECMO, que no han podido conseguir.

“Esta máquina podría salvar la vida de mi hermano y realmente no hay disponibilidad en la ciudad, incluso a nivel nacional ha sido muy complicado conseguirla”, relató Marjorie del Carmen Navarro.

La Alcaldía de Barranquilla declaró la alerta roja hospitalaria y en el departamento se anunció el confinamiento para este fin de semana.