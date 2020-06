“Pacientes que mueren de COVID-19 pueden transmitir el virus”: autoridades a quienes abrieron ataúd

El video del sepelio de una víctima de coronavirus en el departamento de Atlántico ha causado indignación por la flagrante violación de todos los protocolos de bioseguridad establecidos para evitar que la pandemia se expanda en el país.

Las imágenes muestran cómo familiares y amigos de un hombre de 55 años abrieron el ataúd en el cementerio para tocar el cuerpo y darle el último adiós.

Los hechos ocurrieron en Malambo, municipio del área metropolitana de Barranquilla, justamente la región donde más se ha propagado el coronavirus en las últimas semanas.

La escabrosa escena muestra cómo los dolientes, sin más protección que la mascarilla en algunos casos, destaparon totalmente el féretro y a continuación abrieron la bolsa blanca de bioseguridad donde estaba el cadáver, aún con elementos con los que fue intubado, y procedieron a tocarlo.

En medio del tumulto que se formó alrededor del ataúd algunos advirtieron del riesgo biológico que corrían, ante lo cual uno de los asistentes gritó: "el que tenga miedo que se vaya".

Al final, una mujer abrió un frasco, al parecer de gel antiséptico, para que algunos de los presentes se limpiaran las manos.

“Los pacientes que fallecen de COVID-19 pueden transmitir el virus, ya que es conocido que el virus puede quedar viable en superficies inertes como los plásticos, los cartones o la madera durante 72 horas”, advirtió el epidemiólogo Iván Zuluaga a estos irresponsables.

“Sin la debida protección, al entrar en contacto y luego tocarse las mucosas, la boca, la nariz o los ojos, puede contraer la enfermedad”, subrayó.

ALTO RIESGO DE CONTAGIO

La secretaria de Salud de Malambo, Dariluz Castaño Púa, dijo que con estas personas se adoptarán acciones sanitarias con el respectivo cerco epidemiológico y acciones legales con el fin de determinar su responsabilidad en caso de propagación del virus.

Según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS) en Malambo, que tiene una población de 120.000 habitantes, hay cerca de mil contagios y 53 fallecidos por COVID-19, una situación similar a la que se presenta en Barranquilla y los demás municipios de su área metropolitana: Galapa, Soledad y Puerto Colombia.

Malambo es el octavo municipio de Colombia con más contagios por cada 100.000 habitantes y el cuarto en proporción de muertes.

El departamento del Atlántico es el segundo foco de coronavirus de Colombia con más de 16.000 infectados -superado solo por Bogotá- y el primero en fallecidos con 682.

Castaño también expresó su preocupación por los contagios entre mototaxistas (transportistas de personas en motocicletas) de Malambo, ya que, de 105 a los que se les hicieron pruebas, 35 arrojaron positivo para COVID-19.

"Nosotros realizamos los protocolos y les ofrecimos irse para albergues con el fin de que estén aislados y evitar la propagación. Respondieron que se aislarán en sus casas y como autoridades lo único que podemos hacer es comunicarnos con ellos permanentemente para ver cómo evolucionan, pero no podemos dar certezas que estén cumpliendo", reconoció la funcionaria.

Ante el alarmante aumento de casos, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, anunció que a partir del 24 de junio no podrán abrir negocios que no ofrezcan productos esenciales.

Comercio de calzado, ropa y tecnología “pueden seguir vendiendo, pero a través de domicilios”, recalcó el mandatario.

El toque de queda se mantiene todos los días de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.

Habrá ley seca, entre semana, de 9:00 a.m. a 5:00 a.m. del día siguiente, mientras que el fin de semana empieza el viernes a las 9:00 a.m. hasta el martes a las 5:00 a.m.

Las medidas regirán, inicialmente, hasta el 30 de junio.