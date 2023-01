Padre de exgobernador y mandatario electo de Magdalena se enfrentaron en pleno aeropuerto

Luis Miguel ‘Mello’ Cotes, que intentó apaciguar la disputa entre su papá Álvaro Cotes y Carlos Caicedo, rechazó el ‘encontrón’.

Aunque se desconocen los motivos de la riña, ambas partes habrían lanzado improperios, duras acusaciones y hasta golpes frente a decenas de viajeros que se encontraban en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Publicidad

El excandidato a la gobernación Luis Miguel ‘Mello’ Cotes emitió un comunicado a la opinión pública en relación con los hechos.

“Como hombre público que soy, doy la cara para apartarme de los actos de mi padre, y como hijo me duele hacerlo por todo lo que eso significará en mi vida familiar”, aseguró.

Por otra parte, también criticó las actuaciones de su antiguo contendor y gobernador electo de Magdalena, Carlos Caicedo.

“Rechazo que el señor Caicedo actúe de igual manera, que ejerza violencia verbal, que calumnie, injurie y amenace con el uso del poder (…) le exijo al señor Carlos Caicedo que no alimente más el odio ni la política rastrera”, completó.

Publicidad

#COMUNICADO



Samarios y Magdalenenses:



Me entristece contarles que el día de hoy; infortunadamente, tuve que ser testigo de un bochornoso episodio que lamentablemente protagonizaron mi papá, Álvaro Cotes Vives y el señor Carlos Caicedo Omar.



Este es mi pronunciamiento: pic.twitter.com/ZFkusUUPZU — Luis Miguel Cotes H. (@LuisMiguelCotes) November 21, 2019

El gobernador electo de Magdalena dijo que esta no sería la única agresión del reconocido empresario Álvaro Cotes en su contra.

Publicidad

"El señor Álvaro Cotes no solo me agredió verbalmente, con injurias y calumnias, sino que también me agredió físicamente al darme golpes en la cara. Esto hace parte de una estela de hechos en donde he denunciado al señor Cotes por sus comportamientos inusuales en mi contra", sostuvo Carlos Caicedo.

Rosa Cotes, gobernadora actual del Magdalena y hermana de Álvaro Cotes, expresó su rechazo y recalcó que sus acciones siempre estarán encaminadas a la paz y el diálogo.

Como gobernadora del Departamento, rechazo cualquier vía de hecho, de palabra o de acción en la que se falte el respeto a cualquier ser humano. — Rosa Cotes (@cotes_rosa) November 21, 2019

Soy y seré la gobernadora del Magdalena hasta el 31 de diciembre del presente año y mis acciones de gobierno y personales seguirán conduciéndose de la misma manera en que he actuado en los últimos años. — Rosa Cotes (@cotes_rosa) November 21, 2019