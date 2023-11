Papá de Luis Díaz habló de lo que vivió en su secuestro: “Descansaba poquito, caminaba bastante”

Luis Manuel Díaz, papá de Luis Díaz, reveló en una rueda de prensa detalles de lo que vivió durante los 12 días que estuvo secuestrado por el ELN. Dijo que aunque lo trataron bien, pasó por momentos muy difíciles en las montañas. Está seguro de que estuvo muy cerca de la frontera con Venezuela.



“Lejos de La Guajira estaba, porque tuve que cabalgar (caminar) 12 días, caminatas de 8, 11, 12, 7 horas, 6 horas, para poder llegar a lugares donde estuviera más seguro. Estoy seguro de que estuve muy cerca de la frontera”, relató.

Sostuvo que aún “no he podido entender cuál fue la causa de mi secuestro, pues entre ellos se decía que no tengo problemas familiares con nadie, todos me conocen que soy una persona luchadora, trabajadora. (…) No hay motivo para mi secuestro”.

El papá de Luis Díaz admitió que, aunque ya “había estado en la montaña, he sido un tipo de monte, pero era una historia diferente, de ayudar a papá a sembrar”, con su secuestro la situación fue diferente, pues hubo “mucha cabalgata, bastante dura, mucha montaña, bastante lluvia, demasiada plaga. No podía dormir tranquilo, se me hizo muy difícil, a pesar de que el trato fue bueno, pues no me sentía muy cómodo, extrañaba a mi familia”.

Insistió en que “descansaba poquito, caminaba bastante. Conocí una montaña que nunca había conocido” y que espera que nadie vuelva a transitar como él lo hizo, secuestrado.

Publicidad

El papá de Luis Díaz dijo que los primeros tres días de su secuestro “sufrí por cuestiones de los alimentos, porque no teníamos ubicación, luego sentí un cambio a los tres días cuando parecía que ya estaba en las manos del ELN, ya me hablaban diferente y me trataban diferente”.

Al enterarse de que iba a ser liberado, supo que “había que hacer una caminata larga”, pero saber que volvería con su familia y amigos lo motivó, “me sentí feliz, me sentía más tranquilo a pesar de que tenía una molestia en una pierna que me impedía caminar como siempre lo hice los días anteriores. Desde el momento que salí sentí alegría, sentí cariño del pueblo, abrazos de familia, besos de hermanos, besos de esposa, besos de los hijos, fue muy emocionante al llegar donde estaba el helicóptero”.

Papá de Luis Díaz lloró al recobrar la libertad

“Tuve que llorar mucho para desahogar, la verdad me sentí feliz”, dijo Mane Díaz al contar lo que pasó tras encontrarse con los obispos que lo recibieron.

Publicidad

Ya, junto a su familia, “no pudimos detener el llanto, tuvimos que llorar de alegría, de emoción al saber que ya estaba libre”, narró.



También habló del diálogo que tuvo con su hijo, Luis Díaz, antes de que este jugara con el Liverpool.

“Tuve la oportunidad de llegar a Valledupar, ya libre, tuve la oportunidad de saludarlo un momento antes de que jugara un partido de fútbol ayer con su club. (Estaba) contento, feliz porque ya estaba con mi esposa, con mi hija, con la suegra de Luis, con mi yerno”, detalló.

El jugador le pidió a su padre “que siguiera adelante porque las cosas no terminan aquí y que tuviera mucha fortaleza para recuperarme de todo lo que ha pasado”.

No se irá de Barrancas

El papá de Luis Díaz manifestó que sus “aspiraciones son seguir en mi pueblo, porque en mi pueblo tengo a toda mi familia, tengo a mi padre, además tengo enterrada a mi madre y parte de mi familia, mis abuelos, mis primos, mis hermanos, mi familia en general están aquí en Barranca”.

Publicidad

Sobre el supuesto pago por su liberación, Mane Díaz aseguró que “no hubo ofrecimiento de recursos, no hubo necesidad, todo se hizo por legal, gracias a Dios, no hicieron pedido de ningún recurso, eso no se dio”.

Finalmente, envió un mensaje a los miembros del ELN y a otros grupos ilegales a los que llamó “hermanos del monte”.

“A todos los hermanos del monte, a todos los grupos legalmente constituidos y no legalmente constituidos los llamo a la reflexión, que dialoguemos con los altos mandos de nuestro país para que Colombia, no en un año ni en dos años, pero en tres o cuatro años sea un país de paz para todo el mundo en general. (…) Dejemos las armas, utilicemos el bolígrafo y el cuaderno, trabajemos inteligente para que sea Colombia el primer país que tenga la mejor paz”, expresó.

Publicidad

“Hagamos un país bonito”, concluyó el papá de Luis Díaz.

Otras noticias sobre la liberación del papá de Luis Díaz: