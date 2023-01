Para gozar del Carnaval habrá pico y placa temporal para particulares

Habrá cambios viales en la zona de influencia de la Vía 40 y el primero de marzo se suspenderá la restricción para los taxis.

Vea cómo será la movilidad en Barranquilla a partir del primero de marzo.

Pico y placa carros particulares

La medida rige en toda la ciudad con el último digito del número de placa:

Viernes 1 de marzo no podrán circular los carros con placa terminada en 1, 2 y 3 entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. del sábado 2.

Sábado 2 de marzo no podrán circular los carros con placa terminada en 4, 5, 6 y 7 entre las 11:00 a.m. a las 6:00 a.m. del domingo 3.

Domingo 3 de marzo no podrán circular los carros con placa terminada en 8, 9 y 0 entre las 11:00 a.m. a las 6:00 a.m. del lunes 4.

A tener en cuenta:

Los vehículos que tengan restricción y se encuentren en tránsito por Barranquilla, podrán hacerlo sin que se les aplique la sanción siempre y cuando porten y presenten el recibo de peaje de alguna de las vías de acceso al departamento del Atlántico, con la fecha y hora de ingreso a la ciudad, la cual no debe exceder un periodo de 3 horas.

Cambios viales en la Vía 40

La medida regirá el sábado 2, domingo 3 y lunes 4 de marzo así:



Carrera 64 entre calle 79 y 81 cambia de doble sentido a único sentido oriente -occidente.

Carrera 65 entre calle 79 y 81B cambia de doble sentido a único sentido occidente – oriente.

Carrera 66 entre calle 84 y 79 cambia de doble sentido a único sentido oriente – occidente.

Carrera 67 entre calle 79 y 84 cambia de doble sentido a único sentido occidente – oriente.

Carrera 68 entre calle 79 y 84 cambia de doble sentido a único sentido oriente – occidente.

Calle 81 entre carreras 64 y 76 cambia de doble sentido a único sentido sur -norte.

Calle 84 entre Cr. 76 y 75B cambia de doble sentido a único sentido norte -sur.

Carrera 76 entre calle 85 y 89 cambia de doble sentido a único sentido oriente -occidente.