Para la liberación del papá de Luis Díaz, ¿hubo ofrecimiento de dinero?

Luego de la liberación de Luis Manuel Díaz, el papá de Luis Díaz, se ha cuestionado si para que lo soltara el ELN hubo dinero de por medio. En la rueda de prensa que brindó este viernes, 10 de noviembre de 2023 , Mane respondió a esa duda.

Luis Manuel Díaz, que estuvo secuestrado durante 12 días por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), aseguró que “no hubo ofrecimiento de recursos, todo se hizo por lo legal, gracias a Dios. No hicieron pedido de ningún recurso”.

El papá de Luis Díaz, jugador de fútbol de la selección Colombia y el Liverpool de Inglaterra, dijo que una de las primeras cosas que hizo luego de recobrar su libertad fue hablar con su hijo, previo a un partido que iba a jugar con su club.

En medio de la rueda de prensa, Mane Díaz no pudo contener las lágrimas y le dio las gracias a su pueblo en Barrancas y a Colombia, que clamaron por su pronta liberación.

Díaz sostuvo que no ha podido entender cuál fue la causa de su retención ilegal. “Entre ellos se decía que no tengo problemas familiares con nadie, todos me conocen que soy una persona luchadora y trabajadora. No hay motivo para mi secuestro”, afirmó.

Insistió en que durante su rapto descansaba poco y caminaba mucho. Además, aseguró que recorrió una montaña que no había conocido antes. “Espero que nadie vuelva a transitar como yo lo hice, secuestrado”, expresó.

Sin embargo, cuando se enteró de que iba a ser liberado, a pesar de que “había que hacer una caminata larga”, volver al lado de su familia y amigos lo motivó a seguir.

“Me sentí feliz, me sentía más tranquilo a pesar de que tenía una molestia en una pierna que me impedía caminar como siempre lo hice los días anteriores. Desde el momento que salí sentí alegría, sentí cariño del pueblo, abrazos de familia, besos de hermanos, besos de esposa, besos de los hijos, fue muy emocionante al llegar donde estaba el helicóptero”, aseguró.

El papá de Luis Díaz fue secuestrado el sábado 28 de octubre de 2023 en Barrancas, La Guajira, y fue liberado el jueves 9 de noviembre.