Paramédicos pelearon por traslado de heridos: hasta policías se vieron envueltos en la riña

Paramédicos que atendían a heridos en un accidente de tránsito en Barranquilla al parecer se enfrentaron verbalmente por los lesionados, según la Policía.

De acuerdo con el coronel Jhon Sepúlveda, comandante operativo de la institución en la ciudad, los funcionarios “estaban en una discusión. Al momento de llegar la patrulla, llegó a mediar entre las dos partes”.

En los videos que se divulgaron en redes sociales, se oye a uno de los agentes diciendo que en uno de los vehículos subieron a dos personas y “el que va con la pierna partida lo tiene sentado donde va el paramédico y la otra señora va en la camilla. No son condiciones para trasladar al paciente habiendo otra ambulancia. Porque no era de la misma unidad se pusieron a pelear y ese no es el deber ser. Ustedes no deben estar peleando por un herido”.

Según el personal de salud, un policía amenazó con un taser dentro de la ambulancia a un paramédico cuando atendía a uno de los heridos.

El coronel Sepúlveda señaló que “una de estas (personas) no quiso atender la situación, el requerimiento policial. Por tal motivo tuvo que ser conducido a una unidad policial para que se calmara”.