Felicidad infinita: pareja con discapacidad visual recibió ecografía de su hijo en tercera dimensión

Un detalle de manos del ginecólogo Jezid Jiménez, en Cartagena, conmovió hasta las lágrimas a Melissa y Jaime, una pareja con discapacidad visual que espera su segundo hijo.

“Cuando me la entregaron, casi no podía hablar, lloré, fue mucha la emoción porque realmente no me lo esperaba así, pero no así tan detallado, tan real”, recuerda la madre, Melissa Guerrero.

Publicidad

Y es que se trata de una ecografía en tercera dimensión. De acuerdo con el ginecólogo Jezid Jiménez, les "pareció que imprimir la carita de su bebé era la manera como ella, además del sonido, podía hacer esa interacción con su hijo”.

Con delicadeza, ambos padres acariciaron la ecografía para descubrir los rasgos del bebé. Recorrer las formas y dimensiones del rostro les ocasionó, por supuesto, una sensación de incomparable felicidad.

Publicidad

“No lo puedo ver con mis ojos, sé que es hermoso y que es una impresión espectacular, tocar por primera vez o sentir cómo es el rostro”, señaló el padre, Jaime Buelvas

En su pequeño emprendimiento, mantienen con orgullo la ecografía que para ellos equivale a un retrato.

Publicidad

El bebé nacerá en a finales de octubre y, gracias a la ecografía tridimensional, sus padres fortalecen la raíz genética de sus vínculos afectivos.