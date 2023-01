Pareja de alias ‘Castor’ dice que su esposo se quiere entregar, pero la Policía no lo deja

Dinelys Ruiz llegó a la URI de la Fiscalía de Barranquilla para respaldar a su suegro, capturado en el operativo contra uno de los más buscados en la cuidad.

En entrevista con el diario El Heraldo, la mujer afirmó que Jorge Eliécer Díaz, más conocido como ‘Castor’, desea entregarse a las autoridades desde hace un tiempo, pero son las autoridades las que no se muestran complacidas con esa intención.

“Acá hay muchos interesados en que él no se entregue… Él se quería entregar desde hace mucho tiempo, yo tengo pruebas de eso, tengo prueba de los encuentros y negociaciones con fiscales. Pero la Dijín siempre pone trabas, no quieren que se entregue, ellos quieren llenarse la boca diciendo que lo agarraron”, sostuvo Ruiz al medio local.

También sugirió que hubo irregularidades en el operativo donde fue capturado su suegro.

