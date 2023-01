Pasaje de Transcaribe podría aumentar 600 pesos más

La posible alza se debería a una deuda que tiene la Alcaldía de Cartagena con el sistema de transporte masivo, que es criticado por sus usuarios.

El anuncio de la excesiva medida no ha caído muy bien entre los ciudadanos, quienes advierten que no están dispuestos a pagar tarifas elevadas por un servicio que no mejora.

“Tenemos uno de los pasajes más caros de Colombia y a veces el sistema no es muy funcional, es muy demorado”, señaló Zully Gutiérrez, usuaria de Transcaribe.

Muchos aseguran que el aumento es un golpe a la clase trabajadora que utiliza el servicio de manera diaria.

“Me parece algo totalmente injusto contra el usuario, porque no hace mucho que hicieron un alza y quedó en 2.500 pesos”, dijo Patricia Redondo, usuaria.

El alza, que aún no ha sido aprobada, se daría si la Alcaldía de Cartagena no gira a Transcaribe los cerca de 66 mil millones de pesos que le adeuda.

“Había unos rubros que iban a ser enviados en el cuatrienio, el primer y segundo año enviaron los dineros, pero en el tercer y cuarto año no los enviaron”, explicó el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll.

Asimismo, Ripoll afirmó que el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, ya giró los primeros 3 mil millones de pesos para saldar la deuda con el sistema.

“Se comprometió con nosotros al tema de 20 mil millones de pesos de chatarrización, llevarlo a extras del consejo, y nos están enviando el dinero que hace falta para proveedores”, completó el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll.

Los cartageneros esperan que la deuda quede saldada pues sus bolsillos no aguantan un incremento más.