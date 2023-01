Paso a paso aprenda a preparar el pastel pitalero, una delicia que es patrimonio del Atlántico

Envuelto en una hoja de bijao se sirve un plato con sabor a tradición, historia y emprendimiento. Vea aquí cómo se hace este manjar.

A unos cuarenta minutos de Barranquilla se encuentra Pital de Megua, un corregimiento del Atlántico, donde se cocina esta delicia culinaria que deleita los paladares de propios y foráneos: el tradicional pastel pitalero.

Este plato, que desde el 2018 fue reconocido como patrimonio gastronómico del departamento del ha acompañado por décadas las fechas especiales, las fiestas decembrinas y de fin de año, de las familias pitaleras.

A partir de eso nació la idea de realizar un festival en honor a este producto, que ha tenido gran acogida.

“Los corregimientos tenían festivales menos pital de megua entonces empezaron a decir varios, no, vamos a hacer el festival de la yuca, no ese no, el festival del mango, no tampoco, hombe vamos a hacer el festival del pastel y se hizo la fundación en 1993”, cuenta Raquel de la Asunción, cocinera.

Anualmente, para las fiestas de San Pedro, entre los meses de junio y julio, la plaza principal de Pital de Megua, corregimiento de Baranoa, se convierte en el epicentro del que consideran su gran tesoro, el pastel. Eso se logra a través de su festival, que este año cumple 27 años.

"Hay un sin número de visitantes, si calculamos el año pasado que las ventas del pastel fueron unos 15 mil pasteles”, manifiesta Farid de la Asunción, director creativo del festival.

Así es su preparación

“Para nosotros preparar el pastel hacemos lo siguiente, cogemos el aceite achotado, para que el pastel cuando lo vayamos a servir no se pegue, para que salga suave. Luego tenemos aquí el arroz, lo pasamos hacia la hoja de bijao, le ponemos aceitunas y alcaparras, luego le colocamos las papas, la zanahoria, le colocamos la proteína que es el pollo, el cerdo, y le echamos su guiso, su adobito como le decimos nosotros, luego cogemos nuevamente una capita de arroz para ponérsela arriba, le echamos nuevamente un poquito de aceite achotado y luego hacemos el envuelto", explica Raquel.

El exquisito plato queda listo para servir después de hora y media de cocción.

"Estas mujeres le ponen un sabor especial y como nos enseña doña Raque y la seño Lupe, el secreto está en el amor”, expresa Roberto Celedón, un comensal.

"Hoy por hoy el pastel, aparte de su festival, es una de las herramientas que ayuda a la economía del pueblo”, asegura Farid,

El festival del pastel de Pital de Megua se realizará desde el viernes 28 junio al lunes 1 de julio, una alegre celebración en la que a través de la tradición se presenta la deliciosa gastronomía de esta localidad atlanticense.