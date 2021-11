Patrullera de la Policía denuncia a coronel por abuso sexual

En Barranquilla, una patrullera de la Policía denunció ante la Fiscalía que fue abusada sexualmente por parte de un oficial. El coronel fue separado de su cargo.

Según la versión de la patrullera, el señalado coronel la habría citado en el comando operativo de la Policía del Atlántico el pasado viernes, en el municipio de Soledad, y allí habría ocurrido el presunto caso de abuso sexual.

"Porque él me llamó y me dijo que fuéramos a hacer unas ayudas, unas presentaciones que había que entregarlas al comando de departamento (…) me encontré con que no eran ningunas presentaciones, sino que mi coronel, no sé, estaba fuera de tono. Yo sentía que estaba como tomado y me tocó...yo me puse a llorar y salí de la oficina después de un acto que tuvo hacia mí”, narra la patrullera.

La mujer dijo que esta no era la primera vez que el coronel abusa de ella.

"En este momento yo no me quise quedar callada. Ya esto había pasado, yo preferí como no permitir que pasaran por encima de mí, el darme a respetar, yo ya le había dicho a mi coronel que no estaba interesada en salir con nadie, que yo tenía un esposo", puntualiza.

Desde la regional 8 de la Policía, las autoridades dieron a conocer que el coronel, comandante operativo, fue separado de su cargo mientras avanzan las investigaciones.

“La institución abrió la investigación disciplinaria con carácter prioritaria para esclarecer cuanto antes este hecho. La institución está aportando todos los elementos requeridos por parte de la Fiscalía General de la Nación", señalo general Julio César González, comandante regional 8 de la Policía.

Entre tanto, la institución brinda acompañamiento psicosocial a la patrullera. Noticias Caracol intentó contactar al coronel involucrado en el presunto caso de abuso sexual, pero no ha obtenido respuesta de su parte.