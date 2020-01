Pelea entre vecinos habría desatado tremendo incendio en Cartagena

Las llamas se propagaron por una zona de invasión, en el barrio Chambacú, y acabaron con varias casas de madera.

“Resultaron con daños cinco viviendas totalmente, construidas en madera, techos de zinc. Los elementos que tenían en su interior eran muy pocos”, aseguró el teniente Aníbal Guerrero, subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.

“A esa hora estaba comiendo cuando se escuchó un incendio. Salimos y ya la candela venía para encima”, relató María Díaz, afectada.

Las causas de la conflagración, que deja solo pérdidas materiales, son materia de investigación. Al parecer, tiene relación con retaliaciones por riñas entre habitantes del sector.

“Fueron a la bomba, compraron gasolina”, recalcó otro damnificado.

“Se manejan muchas hipótesis de algunas personas que están en los alrededores. Dicen que hubo una trifulca entre varias personas, pero hasta ahora no hemos confirmado nada”, concluyó Guerrero.

Las familias afectadas dicen que solo quedaron con la ropa que tenían puesta y esperan recibir ayuda por parte de las autoridades.

“Acá no tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos dónde vivir, no tenemos ropa… que nos colaboren”, sostuvo Moisés Bohórquez, afectado.

En la zona se encuentra el escuadrón antidisturbios para evitar que se presenten nuevas alteraciones del orden público.