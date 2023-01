‘‘Pensábamos que volábamos con el tornado’’: vendaval destechó más de cien casas en Atlántico

Los municipios de Malambo y Campo de la Cruz sufrieron afectaciones por cuenta de los fuertes vientos y el aguacero que los sorprendieron.

En Campo de la Cruz las autoridades confirman que cerca de cien viviendas quedaron sin techo, mientras que otras cinco registraron caída de muros y paredes.

Los estragos también se sintieron en Malambo, donde cerca de once casas registran daños considerables en techos, pisos y paredes.

“Fue horrible, el tornado fue horrible, me llevó todo el techo de mi casa y los pisos. Nosotros pensábamos que volábamos con el tornado, pero gracias a Dios no. Mi casa está toda destechada, no hemos dormido, después del tornado cayó un aguacero’’, dijo Marelbis Lara, una de las afectadas.

Las autoridades del municipio realizan acompañamiento y balance de las afectaciones. Se espera que en las próximas horas los damnificados reciban ayudas.

Sugieren a los ciudadanos mantenerse alerta y asegurar techos y ventanas, pues los vientos y lluvias continuarán.