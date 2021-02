Periodista de Magangué denuncia que lo quieren matar por hablar de los corruptos

Anastasio Bedoya, periodista de Magangué, Bolívar, dijo que se había enterado “de que hay un plan para asesinarme (…) ustedes están pensando en un crimen perfecto, pero el crimen perfecto no existe”.

Según él, detrás de las amenazas contra su vida estarían dirigentes políticos y funcionarios comprometidos en supuestos ilícitos que él ha denunciado a través de su programa televisivo.

Bedoya afirma que ha “recibido intimidaciones a lo largo de ese trabajo este año, constreñimiento a mi labor periodística, ataques de perfiles falsos provenientes de una función pública”.

Gremios de comunicación, organizaciones defensoras de derechos humanos e incluso autoridades de Magangué rechazaron cualquier acción intimidante contra el comunicador.

El periodista advirtió que pese a las amenazas “seguiré denunciado a los corruptos mientras Dios me dé vida. Mientras Dios me tenga una voz seguiré denunciando y no me voy a quedar callado y no me voy de Magangué”.